Завершена фаза критического проектирования модернизации боевых систем четырех фрегатов MEKO-200TN Track.2 класса «Барбарос». Модернизация первого фрегата должна завершиться в ноябре 2022 года, а последний корабль этого класса должен быть введен в строй в 2024 году.

Специализирующаяся на военной электронике компания Aselsan и разрабатывающая программное обеспечение Havelsan по контракту, подписанному с Секретариатом оборонной промышленности Турции в 2017 году, совместно выполняют работы по модернизации кораблей.

На вооружении ВМС Турции состоят всего четыре многоцелевых фрегата класса «Барбарос». Первые два корабля построены на судостроительном предприятии Blohm+Voss в Гамбурге (Германия), а вторая пара – на верфи Golcuk Naval Shipyard в Турции после передачи немецкой стороной технологий. Корабли поступили на флот в период с 1997 по 2000 годы: F-244 Barbaros и F-245 Orucreis (в 1997 году) и F-246 Salihreis и F-247 Kemalreis (в 1998 и 2000 годах соответственно). Фрегаты предназначены для противолодочной, противокорабельной борьбы и противовоздушной обороны.

Цель модернизации – сохранить боеспособность кораблей примерно до 2040 года. По данным, раскрытым Aselsan, фрегаты будут оснащены системой управления боем BI-SYS, эволюцией Oliver Hazard Perry GENESIS, и получат 16 противокорабельных ракет отечественного производства Atmaca (вместо 8 Harpoon), размещенных в четырех пусковых установках.

Также в систему будут интегрированы две дистанционно управляемые башни Yalman, оснащенные двойной пусковой установкой противотанковых ракет L-UMTAS и четырехместной пусковой установкой управляемых ракет Cirit, имеющих радиус поражения до восьми километров. Фрегаты будут оснащены двумя дистанционно управляемыми башнями типа STOP с 25 мм пушками. Кроме того, модернизация коснется РЛС (AWS-9 3D заменят современными Thales SMART-S Mk2 3D с максимальной дальностью 250 км и способностью одновременно отслеживать до 500 воздушных и надводных целей) и РЭБ – фрегаты получат систему радиоэлектронной борьбы Ares-2N.

Программа модернизации не затронет другие четыре фрегата MEKO-200TN Track.1 класса «Явуз»: кораблям уже больше 30 лет (введены в состав флота в 1987-1989 годах), в ВМС их заменят фрегаты, строительство которых ведется в рамках нацпрограммы TF-100.