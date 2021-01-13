В городе Буйнакск республики Дагестан произошло массовое отравление: по последним данным, пострадали 71 человек, среди них 61 несовершеннолетний, сообщает «Медуза» со ссылкой на Instagram городской администрации. 34 ребенка в возрасте от двух до 13 лет госпитализированы, точное количество в детской городской больнице Буйнакска смогут сообщить только «после их регистрации».

«Число отравившихся детей в Буйнакске перевалило за 50», – сказано в посте, опубликованном 12 января 2020 года. Главврач Центральной больницы города Магомед Магомедов сообщил, что коек и лекарств достаточно, несмотря на то, что детское инфекционное отделение было преобразовано в госпиталь для больных COVID-19. По его словам, некоторые пострадавшие хотят покинуть больницу после получения первой помощи, так как их состояние стабилизировалось.

Республиканский СК начал проверку, предварительной причиной отравления в ведомстве назвали загрязненную питьевую воду, которая подается в дома жителей города по водопроводным линиям. Однако председатель Буйнакского городского Собрания депутатов, заслуженный врач РД Магомедхан Даитбегов уверен, что дети отравились не из-за грязной воды. «Источник отравления еще не определен, но однозначно не от воды. Потому что с разных точек города есть больные, больные только дети, взрослых нет, если бы это был водный фактор – и взрослые должны были заболеть. Это дети от двух до девяти лет. Все мамы говорят, что дети ели мандарины», – сообщил Даитбегов.

Мандарины, а также соки находились в составе новогодних подарочных наборов, продукты в которых, по признанию мэра Буйнакска Исламудина Нургудаева, могли быть просрочены.

В связи с инцидентом в Буйнакске проведено заседание оперативного штаба под руководством врио министра здравоохранения республики Дагестан Татьяны Беляевой. Для выяснения обстоятельств в муниципалитет прибыл главный санитарный врач республики Николай Попов.