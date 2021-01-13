ТУРЦИЯ
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6 человек задержаны в Турции по подозрению в шпионаже в сфере обороны
В Анкаре в ходе спецоперации задержали 6 человек, в числе которых бывший сотрудник Управления оборонной промышленности (SSB). Их обвиняют в передаче информации о госпроектах в сфере обороны руководству иностранной компании
6 человек задержаны в Турции по подозрению в шпионаже в сфере обороны
Фото: АА / AA
13 января 2021 г.

Национальная разведывательная организация Турции (MİT) и Анкарское управление полиции провели спецоперацию по задержанию группы лиц, которые подозреваются в шпионаже в структурах оборонной промышленности, сообщает Anadolu со ссылкой на заявление Генпрокуратуры Турции.

Шестеро задержанных, один из которых является бывшим сотрудником Управления оборонной промышленности (SSB), обвиняются в передаче информации о государственных проектах в сфере обороны высшим должностным лицам иностранной компании за финансовое вознаграждение.

В сообщении Генпрокуратуры сказано, что благодаря скоординированной работе курировавшей операцию MİT и полиции в течение 1 года было установлено, что сотрудники SSB передавали за денежное вознаграждение информацию о тендерах, проектах, закупках и стоимости проектов представителям иностранной компании, работающей в оборонном секторе. Полученная информация обеспечивала преимущество на рынке.

При обыске домов и рабочих мест подозреваемых в ходе операции было изъято крупное количество иностранной валюты. Также были конфискованы носители цифровой информации для проведения дальнейших проверок.

В октябре прошлого года по подозрению в шпионаже в пользу иностранной корпорации были задержаны замдиректора Bosphorus Gaz и 5 сотрудников компании, которая до 2018 года принадлежала российскому «Газпрому».

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