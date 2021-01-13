Сотрудничество между Украиной и Турцией развивается активно по разным направлениям: потенциал для роста объема общей торговли составляет минимум 10 миллиардов долларов в год, заявил в интервью агентству Anadolu вице-премьер Украины, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

За последние несколько лет отношения между государствами существенно расширились: только во второй половине минувшего 2020 года президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль посетили Турцию с официальными визитами, напомнил чиновник и добавил, что он сам в качестве вице-премьера и руководителя недавно созданного министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности несколько раз был в Турции и имел возможность ознакомиться с потенциалом ряда местных оборонных предприятий.

Так, в ноябре 2020 года премьер-министром Украины в Турции был проведен ряд важных встреч, дискуссий и переговоров с представителями как власти, так и крупного турецкого бизнеса, где обсуждались вопросы развития торгово-экономических отношений. «Это свидетельствует о том, что Киев уделяет особое внимание вопросам развития сотрудничества с Анкарой. Но речь идет не только о взаимных визитах на высоком уровне руководств обеих стран», – подчеркнул Олег Уруский.

«Украина и Турция имеют потенциал для роста объема общей торговли минимум до 10 млрд долларов в год. И Украина очень заинтересована в том, чтобы реализовать эти планы уже в ближайшем будущем, – указал вице-премьер. – Мы увидели, что турецкая сторона заинтересована в росте инвестирования в проекты на территории Украины и в углублении контактов с украинскими производителями».

Олег Уруский отметил, что украинские предприятия оборонно-промышленного комплекса успешно сотрудничают с турецкими, среди которых Aselsan, Rocketsan, Havelsan, MKEK, Delta Defense, Baykar Makina и многие другие.

«Для украинских предприятий оборонного комплекса развитие контактов с Турцией особо интересно, ведь они получат мощный импульс для развития, – сказал он. – Во время ноябрьского визита украинской делегации в Турцию состоялся круглый стол с ведущими турецкими производителями вооружения и военной техники, где был сделан акцент на высоком потенциале развития военно-технического сотрудничества, который должен стать залогом углубления двустороннего стратегического сотрудничества».

Среди перспективных проектов Олег Уруский назвал создание совместных предприятий и сотрудничество отдельных компаний в сфере производства и поставок беспилотной авиации, силовых установок для бронетехники, турбин и авиадвигателей, а также в ракетостроении и кораблестроении: «Здесь мы видим общий интерес, ведь есть возможности взаимодополнять друг друга при создании современных образцов вооружения и военной техники».

При этом, подчеркнул вице-премьер, это не просто проекты, конкретные шаги уже сделаны. Например, в конце 2020 года подписано соглашение по строительству корветов типа ADA для ВМС Украины, несколько договоров о передаче технологий производства ударных беспилотных авиационных комплексов для нужд ВСУ. «Плюс этих соглашений в том, что они предполагают задействование украинских предприятий, а это подразумевает новые рабочие места и решение многих внутренних социально-экономических вопросов», – заключил Олег Уруский.