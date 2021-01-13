После прихода к власти саудовского кронпринца Мухаммада бин Салмана внешняя политика Эр-Рияда стала крайне наступательной и агрессивной. Через модернизацию страны, программу «Видение 2030» МБС пытался заручиться международной поддержкой. Вырученные от частичной приватизации Saudi Aramco деньги он тратил на закупку вооружения, военные кампании и спонсирование союзников.

Цель была проста – стать региональным лидером суннитского мира и задушить главного конкурента – Иран. Некогда самостоятельный и претендующий на лидерство в арабском мире Египет чуть не превратился в саудовскую колонию, так же, как и Бахрейн. Однако, несмотря на поддержку США, ряда арабских стран и Израиля, амбициозным планам МБС не суждено было сбыться.

Провал в Йемене

Начатая пять лет назад военная авантюра Саудовской Аравии и ее коалиции в Йемене дала трещину. С началом пандемии коронавируса КСА приостановила авианалеты, но больше даже не из-за распространения вируса. Вся ее кампания по подчинению хуситов центральной власти провалилась. Повстанцы все еще сохраняют контроль над севером страны, организуют успешные атаки из ракет и самодельных беспилотников на саудовские нефтяные объекты и города.

С другой стороны, мировое сообщество все больше отворачивается от Эр-Рияда из-за того, что ее действия спровоцировали самый страшный гуманитарный кризис в мире. По данным ООН, с марта 2015 года погибло более 6400 человек, около 30 тысяч получили ранения. Более 3,6 млн человек были вынуждены покинуть свои дома, и 80 процентов населения (24 млн) нуждаются в гуманитарной помощи. Ряд европейских стран, включая Германию, Великобританию, Данию, Испанию, Нидерланды и другие, приостановили поставки вооружений в КСА.

Поражения в Сирии и Ливии

Не увенчались успехом попытки МБС заполучить влияние в Сирии и Ливии. Вооруженная оппозиция перешла под флаг «Сирийской национальной армии», поддерживаемой Турцией. Сегодня по сути на земле у Саудовской Аравии нет своей креатуры.

Определенные надежды связывались с тайно поддерживаемыми Эр-Риядом боевиками из YPG, SDF, PYD. Но после двух военных операций Турции («Оливковая ветвь», «Источник мира») эти группировки были выбиты из Африна и остальных кантонов на турецкой границе.

Ситуация в Ливии для Саудовской Аравии несколько лучше. Ведь Халифа Хафтар занимает большую часть страны.

Однако, учитывая, что Эр-Рияд рассчитывал на взятие «Ливийской национальной» армией Триполи, ливийская кампания тоже провалена. Более того, союзник КСА Египет налаживает отношения с ПНС, а тобрукские власти договорились о прекращении военных действий с Триполи и нормализовали поставки нефти. Продвижение Хафтара сдерживается мощнейшей поддержкой Турции, благодаря которой ПНС выбил ЛНА из пригородов Триполи, Тархуны, и теперь линия фронта проходит в городе Сирт.

Убийство Хашогги

Не меньшим ударом по имиджу МБС и по его отношениям с Западом стало убийство саудовского журналиста Джамаля Хашогии в стамбульском консульстве в октябре 2018 года. Хотя ни один из мировых лидеров на указал пальцем на Бин Салмана, но американские спецслужбы и многие западные СМИ считают заказчиком убийства именно его.

Правозащитники, законодатели и журналисты начали оказывать давление на Трампа и европейские правительства с тем, чтобы ввести санкции против Эр-Рияда, оружейное и нефтяное эмбарго. Прошедший в месяц убийства Хашогги инвестиционный форум Future Investment Initiative (FII) («Давос в пустыне») оказался под угрозой срыва. Его бойкотировали такие знаменитости, как глава одного из крупнейших инвестбанков мира, американского JP Morgan Chase Джейми Даймон, главный исполнительный директор Uber Дара Хосровшахи, министр финансов США Стивен Мнучин, глава МВФ Кристин Лагард.

Последним примером поражения саудовского проекта можно назвать нормализацию отношений стран ССАГПЗ с Катаром. 5 января при посредничестве Кувейта в Эр-Рияде прошла встреча лидеров арабских стран Персидского залива. МБС, еще недавно угрожавший задушить Катар, если он не выполнит все ультиматумы, горячо обнимал у трапа самолета Тамима бин Хамад аль-Тани. За почти три года Доха не уступила ни по одному пункту и, благодаря Турции и другим странам, выдержала экономическую блокаду. Катар не прекратил общение с Ираном, не отрекся от «Братьев-мусульман» и не закрыл телеканал Al Jazeera, как того хотели саудовцы, эмиратцы и египтяне.

Список геополитических неудач Королевства Саудовская Аравия, которые в равной степени относятся и к союзным ей Объединенным Арабским Эмиратам, можно было бы продолжать и дальше. Это и его неспособность заставить Россию прогнуться по добыче нефти, сдержать растущее влияние Ирана посредством американских санкций и военного давления США с Израилем, а также помешать Турции стать лидером мусульманского мира. На фоне прихода в Белый дом Джозефа Байдена МБС придется идти на большие компромиссы и обуздать свои несбыточные амбиции. Попытки нормализовать отношения с Турцией и Катаром – наглядное тому доказательство.