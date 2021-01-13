Трое жителей города Белогорск аннексированного Россией полуострова Крым приговорены к длительным срокам по ст. 205.5 и 278 УК РФ за причастность к деятельности партии «Хизб ут-тахрир аль-ислами», признанной российскими властями террористической организацией, сообщает информационно-аналитический центр «Сова».

По версии ФСБ, активист крымскотатарского национального движения Энвер Омеров не позднее 10 февраля 2017 создал подразделение партии «Хизб ут-тахрир аль-ислами» в родном городе и совместно с Айдером Джаппаровым руководил им до своего задержания в июне 2019 года. В деятельности партии также активно участвовал сын Омерова Риза, который вел пропаганду среди местных жителей, утверждает обвинение.

Южным окружным военным судом в Ростове-на-Дону Энвер Омеров приговорен к 18 годам заключения по статьям «Организация деятельности террористической организации» и «Приготовление к насильственному захвату власти организованной группой по предварительному сговору». Риза Омеров получил 13 лет, Айдер Джаппаров – 17 лет по аналогичным статьям. Первые два года назначенных сроков осужденным предстоит провести в тюрьме, остаток – в колонии строгого режима.

Российские правозащитники называют преследование последователей этого течения незаконным, а обвинения их в терроризме необоснованными. «Мы полагаем, что обвинение членов «Хизб ут-тахрир аль-ислами» в пропаганде терроризма только на основе партийной деятельности (проведения собраний, чтения литературы и т.п.) и преследование их по антитеррористическим статьям неправомерно», – говорится в опубликованном релизе Информационно-аналитического центра «Сова».

Центр «Мемориал» признает всех фигурантов дел «Хизб ут-тахрир» политзаключенными. Правозащитники связывают уголовное преследование, в числе прочего, с позицией организации против присоединения Крыма к РФ. Массовое преследование членов «Хизб ут-тахрир» началось вскоре после аннексии Крыма РФ в 2014 году. В Украине организация имеет легальный статус. Ранее Киев официально призывал Москву прекратить давление на национальных и религиозных активистов на полуострове.