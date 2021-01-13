В Ростове-на-Дону Южный окружной военный суд приговорил по ч. 2 ст. 205.2 УК («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности») гражданина РФ Константина Култышева к двум годам колонии общего режима за оправдание терроризма, сообщает информационно-аналитический центр «Сова».

По данным регионального управления ФСБ России, Култышев 17 марта 2019 года «под своим именем в одной из соцсетей разместил комментарии, оправдывающие террористический акт, который произошел в марте 2019 года в городе Крайстчерч в Новой Зеландии и в котором погибли 49 человек».

В ведомстве уточнили, что мужчина будет отбывать наказание в колонии общего режима. Также 2 года ему запрещено пользоваться интернетом.

В ноябре 2020 года в Омске была оштрафована студентка, опубликовавшая аналогичные с комментариями Култышева записи о теракте в Крайстчерче в соцсетях. Суд приговорил ее к штрафу в размере 320 тысяч рублей. Также за одобрение теракта были осуждены ростовчанин Денис Щебетун и житель Омска Дмитрий Павельчук, оба получили по два года лишения свободы.

Трагедия в Новой Зеландии произошла 15 марта 2019 года. Террорист Брентон Таррант расстрелял прихожан в двух мечетях, предварительно поделившись в соцсетях манифестом с расистскими и исламофобскими высказываниями. Жертвами атаки стал 51 человек, около 50 получили ранение.