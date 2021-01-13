53-летний американец Кристофер Стэнтон, задержанный после штурма Капитолия, покончил с собой, пишет «Медуза» со ссылкой на местные СМИ. Именно этот человек ворвался в кабинет спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, сидел в ее кресле, положив ноги на стол, опубликовал фотографию ее рабочего места и украл ноутбук.

Тело мужчины обнаружила его супруга в подвале дома в городе Альфаретта (штат Джорджия) спустя три дня после беспорядков в Вашингтоне. По данным судмедэкспертов, Стэнтон скончался от огнестрельного ранения в грудь. В его доме нашли две винтовки.

Сторонник президента Дональда Трампа, как отмечает МК, работал менеджером в банке. Ему было предъявлено обвинение за попытку незаконного проникновения на территорию Капитолия и за нарушение комендантского часа, введенного в Вашингтоне. Мужчине грозил штраф в размере 1000 долларов или тюремное заключение на полгода.

Близкие Стэнтона при этом сомневаются, что он мог покончить с собой из-за угрозы подобного наказания. По их словам, он был «любящим отцом, который всегда улыбался и любил стричь свой собственный газон».

Кроме того, в тот же день 9 января покончил собой сотрудник полиции Капитолия, 51-летний Говард Либенгуд, который участвовал в подавлении штурма.

В результате беспорядков в Вашингтоне, вызванных несогласием сторонников уходящего президента США Дональда Трампа с результатами выборов, погибли пять человек, в том числе один полицейский, который умер 7 января, на следующий день после потасовок.