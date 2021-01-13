Пакистан и Турция рассматривают возможность совместной работы над съемками исторического телесериала под названием «Türk Lala», сообщает Anadolu со ссылкой на заявление премьер-министра Пакистана Имрана Хана.

Хан обсудил эту идею с турецкой делегацией, которую возглавил председатель совета директоров компании Tekden Film Кемаль Текден, во время встречи в Исламабаде на прошлой неделе.

Tekden Film выпустил такие известные турецкие телепроекты, как «Юнус Эмре» и «Возрождение: Эртугрул». Последний обрел невероятную популярность в Пакистане, где его транслировали каждый день по государственному телеканалу, а в честь главного героя – тюрко-огузского правителя XIII века – установили памятник.

Имран Хан, являющийся большим поклонником сериала, поприветствовал турецкую команду и высоко оценил их работу по созданию «Эртугрула».

Новый совместный проект двух стран «Türk Lala», вдохновленный успехом «Возрождение: Эртугрул», должен подчеркнуть роль, которую сыграли мусульмане со всего континента во время национально-освободительной войны турецкого народа в начале XX века.

Лала на языке пушту означает «старший брат». В новом сериале будет показана история мусульман, которые отправились в Турцию в 1920 году, чтобы сражаться против империалистических сил.

Большинство мусульман, которые помогали борьбе турецкого народа, приехали из современного Пакистана. С тех пор государства поддерживают братские связи. Обе стороны считают, что планируемый проект откроет новую главу в двусторонних отношениях и будет способствовать патриотическому воспитанию молодого поколения.

«И премьер-министр Хан, и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган придерживаются одного и того же взгляда, что молодежь играет важную роль в развитии любой страны, и что они [молодежь] должны знать свою историю и культуру», - заявил Текден.