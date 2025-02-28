В результате 30-дневных атак израильских сил лагерь беженцев Тулькарм на Западном берегу реки Иордан практически стерт с лица земли. Разрушены дома, офисы и магазины, уничтожена инфраструктура. Около 12 тыс. из 16 тыс. жителей лагеря вынуждены покинуть свои дома.

Губернатор Тулькарма Фейсал Селаме заявил, что атаки носили политический характер и направлены на изменение демографической структуры региона. По его словам, израильские силы разрушили не менее 40 зданий, 300 магазинов и сожгли 10 домов.

Министерство здравоохранения Палестины сообщает, что за время операции на Западном берегу погибли 61 человек, тысячи людей насильственно перемещены, а инфраструктура разрушена.

Израильская военная операция продолжается с 21 января. Основные удары наносятся по лагерям беженцев в Дженине, Тулькарме и Тубасе. Вечером 23 февраля израильские танки были замечены в районе лагеря беженцев Дженин.

Израиль утверждает, что операция якобы направлена против ХАМАС и «Исламского джихада», которые десятилетиями укрепляли свои позиции в лагерях беженцев. Однако многие палестинцы убеждены, что истинная цель Израиля — массовое вытеснение населения.