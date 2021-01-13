В отдельных районах Донецкой области Украины (территория на данный момент контролируется пророссийскими сепаратистами) существуют тюрьмы и пыточные, где содержатся тысячи арестантов, причем многие из них стали жертвами вымогательства со стороны режима. К такому выводу пришли авторы расследования независимого издания «Проект».

Называя эти изоляторы «тайными», журналисты утверждают, что там пытают заключенных, при этом некоторых вынуждают избивать друг друга за обещание выдать их Украине. Среди арестантов также есть люди, которые пострадали из-за своих политических взглядов.

Один из таких – преподаватель физкультуры Донецкого университета экономики и торговли Дмитрий Сидельников. В январе 27 января 2020 года его вызвали на кафедру, после чего домой он уже не вернулся. Позже в его квартиру ворвались сотрудники местного Министерства госбезопасности и забрали компьютеры, телефоны и другую технику, включая флешки и сим-карты. Сидельникову предъявили обвинение по статье 321 Уголовного кодекса непризнанной ДНР – «шпионаж». Как отмечается в расследовании, это самая популярная статья для «политических» дел в регионе, согласно которой задержанному грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

При этом статистика того, сколько людей содержится в местах ограничения свободы, нигде не публикуется. Но, судя по приблизительным данным, общее число заключенных составляет около 9 тысяч человек, среди которых как оставшиеся с «украинских» времен, так и осужденные уже судами контролируемой пророссийскими сепаратистами ДНР.

Задержанные за шпионаж, измену родине, разжигание межнациональной вражды и другие политические преступления находятся в СИЗО N5 Донецка, специальном бараке 97-й колонии в Макеевке, официально несуществующем концлагере МГБ «Изоляция» в Буденновском районе Донецка и специально оборудованном помещении бывшей Областной налоговой инспекции на бульваре Шевченко, 26, выяснили в ходе расследования журналисты. Кроме того, свой неофициальный изолятор имеет местный УБОП МВД, в то время как провинившиеся военные попадают в помещения бывшего военно-политического училища.

Также в местные тюрьмы могут попасть пленные, те, кто имеет украинскую прописку и обвиняется в работе на СБУ или за нелояльные посты в соцсетях. Таких заключенных там называют «твиттерянами».

Как выяснили авторы «Проекта», над арестантами издеваются, их бьют и внезапно будят ночью, заставляют участвовать в песенных конкурсах или драках на потеху руководству тюрем. Каждый заключенный передвигается по таким режимным территориям с темным мешком на голове. Свидания и какие-либо передачи запрещены, хотя этот вопрос может быть решен, как утверждается в расследовании, взяткой – от тысячи рублей за передачу, в том числе официально запрещенных предметов.

От ареста до суда часто проходят месяцы и даже годы: один из заключенных, обвиняемых по уголовной статье, к примеру, был арестован и обвинен в тяжком преступлении в 2015 году, но до сих пор ждет приговора.

В некоторых тюрьмах самопровозглашенной ДНР, по информации издания, действует система телефонного мошенничества: группы, состоящие из так называемой привилегированной части заключенных, занимаются лже-размещением в сети разного рода услуг, чтобы получить от клиентов предоплату, а затем перестают выходить на связь. Полученная прибыль распределяется между сотрудниками Министерства госбезопасности.

Журналисты сообщают, что такие заключенные работают парами. Им необходимо каждую неделю платить руководству колонии по 15 тысяч гривен (около 40,5 тысяч рублей). За отдельную плату арестанты могут получить хорошее питание, свидания с женами и другие «бонусы». Согласно подсчетам «Проекта», такой бизнес приносит администрации колонии ежемесячно около миллиона рублей.

Расследователи допускают, что за деньги также можно попасть в список для обмена пленными. Как ранее рассказал освобожденный в ходе обмена в декабре 2019 года бизнесмен из Луганска Денис Секацкий, сумма «операции» составляет 32 тысячи долларов. Другой человек, по его словам, заплатил 100 тысяч евро, но его имя не называется.