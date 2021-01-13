В Узбекистане в 2020 году наибольшее количество компаний открыла Турция. Согласно данным Государственного комитета республики, в течение прошлого года в стране запустили бизнес 305 турецких предприятий. Это обеспечило Турции первое место в соответствующем рейтинге. Всего в Узбекистане за прошлый год открылось 1715 иностранных компаний.

Вслед за Турцией в рейтинге идет Россия, которая представлена 265 новыми предприятиями, сразу за ней – Китай (147 компаний).

Чаще всего иностранные фирмы выбирают для ведения бизнеса Ташкент, Самарканд и Сурхандарью, а больше всего иностранные бизнесмены инвестируют в сферы промышленности, торговли, строительства и сельского хозяйства.

По данным на 1 января 2021 года, на территории Узбекистана действует в общей сложности 11 781 компания с иностранным капиталом.

В августе прошлого года Совет министров Узбекистана принял решение о мерах по укреплению стратегического партнерства с Турцией. Согласно постановлению, утверждена программа мероприятий, которые выведут отношения между двумя странами на новый качественный уровень, а также создан координационный совет по расширению многостороннего сотрудничества. Совет будет вести мониторинг выполнения программы мероприятий и вносить вклад в реализацию совместных проектов.

Объем торгово-экономического сотрудничества между двумя странами в последние годы характеризуется динамичным ростом. В 2016 году объем товарооборота составил 1,2 миллиарда долларов, а по итогам 2019 года – 2,5 миллиарда долларов, что на 27% выше по сравнению с 2018-м.