Посольство Великобритании в Киеве будет спонсировать проекты по реинтеграции аннексированного Крыма в состав Украины. Об этом говорится в официальном документе, опубликованном на сайте британского правительства.

Финансирование будет происходить в рамках программы «Открытое будущее», которая стартовала 1 января и продлится до 15 марта текущего года. В рамках кампании планируется «развитие реинтеграции Крыма и неподконтрольных правительству территорий» на востоке Украины, а также фиксация нарушений прав человека в этих регионах со стороны России и помощь жертвам.

Финансирование проектов составит до 10 тысяч фунтов стерлингов (около 1 миллиона рублей). При этом административные расходы не должны превышать восьми процентов от общей суммы бюджета кампании.

Индикаторами успеха программы, как отмечается в документе, должны стать документирование нарушений прав жителей полуострова с опорой на новую стратегию Киева в отношении Крыма.

Среди других целей миссии указаны результаты информационной работы по улучшению осведомленности о правах человека с местными некоммерческими организациями, в особенности с крымскими татарами. Ведомство также планирует поддерживать их политическую и правозащитную активность.

На инициативу Лондона ожидаемо последовала незамедлительная реакция Кремля, в частности, со стороны главы международного комитета Совета Федерации Константина Косачева. По его мнению, проекты Великобритании по возвращению Крыма являются исключительно политическими, и в них якобы нет никаких гуманитарных целей.

Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал об инициативе по возвращению полуострова и болезненной реакции Москвы на нее, а также пригласил российскую делегацию на саммит «Крымской платформы». В интервью для издания «Обозреватель» Кулеба охарактеризовал аннексированный в 2014 году Крым как «открытую рану» для России, а Киев, по его словам, «насыпал на нее соли». Таким образом министр описал острую реакцию Москвы на проект «Крымская платформа».

«Несмотря на позицию России, будто бы вопрос Крыма для них закрыт, их реакция на «Крымскую платформу» показала: Крым для России – открытая рана. Мы хорошо насыпали соли на нее, и я этим доволен», – заявил Кулеба. В целом, глава украинского МИД выразил удовлетворение интересом к «Крымской платформе» – инициативе по возвращению Крыма в состав Украины.