Президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров обсудил с главой Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом основные итоги трехсторонней встречи с лидерами Азербайджана и Армении, состоявшейся 11 января в Москве, сообщает Anadolu со ссылкой на пресс-службы Кремля и Анкары.

Владимир Путин подчеркнул, что одним из главных результатов прошедших переговоров стало подтверждение Азербайджаном и Арменией «настроя на нормализацию отношений, готовности к практическому взаимодействию в налаживании мирной жизни, разблокировании хозяйственных и транспортных связей». В пресс-релизе сказано, что с учетом общей стабилизации ситуации вокруг Нагорного Карабаха удалось согласовать ряд важных шагов в этом направлении.

В сообщении турецкой администрации говорится, что в ходе разговора Эрдоган отметил готовность Турции к вкладу и поддержке усилий по обеспечению стабильности и мира в Нагорном Карабахе. Президент Турции сказал, что Анкара выступает за формирование условий по сосуществованию азербайджанцев и армян в Нагорном Карабахе без наличия миротворцев и процесса мониторинга. «Достижение этой цели вновь покажет всему миру конструктивные результаты турецко-российского партнерства», – сообщил Эрдоган.

Также Реджеп Эрдоган высказался за продолжение координации действий России и Турции, в том числе в интересах экономического развития региона и продвижения взаимовыгодных проектов.

Президенты двух стран также обсудили некоторые аспекты формирования российско-турецкого Центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне конфликта.

При обсуждении двусторонней повестки дня особое внимание было уделено задачам увеличения объемов взаимного товарооборота, расширения сотрудничества на ключевых направлениях, а также актуальной теме – борьбе с пандемией коронавируса, включая реализацию планов по совместному производству и применению вакцин.

Помимо этого, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган поздравили друг друга с праздниками и выразили уверенность, что в наступившем году многоплановое партнерство России и Турции получит дальнейшее развитие. Лидеры также условились о поддержании регулярного диалога на различных уровнях.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия между Азербайджаном и Арменией, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. 44-дневная война завершилась вместе с принятием трехстороннего соглашения 10 ноября, по которому Армения обязалась освободить от оккупации Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы, армия Азербайджана осталась на освобожденных территориях.