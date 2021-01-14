ПОЛИТИКА
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Мусульмане Грузии призвали директора телеканала извиниться за шутку о Боге
Мусульман Грузии возмутило сравнение Михаила Саакашвили с Аллахом и директора Ники Гварамии с пророком Мухаммадом
Мусульмане Грузии призвали директора телеканала извиниться за шутку о Боге
Глава УМГ Гаджи Рамин Игидов / Фото: Report.Az / Others
14 января 2021 г.

Управление мусульман Грузии (УМГ) и Совет духовных лиц республики опубликовали заявление в связи с неуместной шуткой гендиректора оппозиционного грузинского телеканала «Мтавари» Ники Гварамии, сообщает Report.Az со ссылкой на свое грузинское бюро.

Представители мусульманского сообщества Грузии резко осудили сравнение политика и медиа-деятеля с Богом и пророком Мухаммадом, причем в насмешливой форме.

Ника Гварамия, комментируя открытое письмо председателя партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили об уходе из политики, неудачно перефразировал формулу исповедания веры в исламе (шахада).

«Полушутя скажу, что практически написано, что Саакашвили Аллах, а Гварамия посланник его Мухаммед», – сказал он в эфире. УМГ призвал гендиректора телеканала извиниться перед мусульманской общиной за неуместную шутку.

Скандал разразился на фоне инцидента в грузинском селе Букнари. 12 января там возник конфликт – исламская община захотела построить мечеть, а христиане, проживающие в населенном пункте, выступили против. Участники драки бросались камнями, пострадали двое мусульман. В Букнари приехал муфтий Кобулети и Гурии Аслан Беридзе, который заявил, что «молитва в селе не прекратится».

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