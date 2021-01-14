Министерство здравоохранения Казахстана выдало временную регистрацию вакцине от коронавируса собственного производства QazCOVID-in, прошедшей уже две стадии испытаний, пишет «Коммерсант» со ссылкой на зампредседателя Комитета медицинского и фармацевтического контроля ведомства Нурлыбека Асылбекова.

«На сегодня выдана временная регистрация отечественной вакцине QazCOVID-in. Она зарегистрирована 31 декабря на девять месяцев», – заявил на брифинге Асылбеков. Аналогичную временную регистрацию в скором времени могут выдать и российской вакцине «Спутник V», производство которой стартовало 21 декабря 2020 года на Карагандинском фармацевтическом комплексе.

Казахстанская вакцина QazCOVID-in, включенная в реестр ВОЗ, создана Научно-исследовательским институтом проблем биологической безопасности. Ее эффективность составляет 96%.

На данный момент QazCOVID-in проходит завершающую стадию клинических исследований. В декабре в рамках третьей фазы испытаний местной вакциной добровольно привились три тысячи казахстанцев. Массовое производство препарата планируется начать в середине марта.