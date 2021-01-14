В Италии начались слушания по крупнейшему за последние 30 лет делу в отношении мафии: 355 участников криминального синдиката «Ндрангета» и связанных с ним коррумпированных политиков, бизнесменов и юристов стали участниками грандиозного процесса в городе Ламеция-Терме (регион Калабрия), где специально для этого переоборудовали и укрепили здание с высоким уровнем защиты, пишет The Local.

В процессе участвуют более 900 свидетелей обвинения и 400 адвокатов, а также беспрецедентное число бывших мафиози – 58, которые готовы нарушить свой кодекс молчания (омерта) и разоблачить секреты «Ндрангеты».

Мафиози и их подельников обвиняют в многочисленных преступлениях: убийствах, наркоторговле, рэкете, отмывании денег, даче и получении взяток и злоупотреблении должностными полномочиями. Все они были совершены с 1990-х по 2019 год, до того момента, как почти всех обвиняемых арестовали.

Фигуранты дела не присутствовали на заседании лично из-за опасности заражения коронавирусом – все они подключились к процессу по видеосвязи, их лица транслировали на десятках экранов.

Чтобы зачитать только имена и прозвища фигурантов дела потребовалось три часа. На скамье подсудимых оказался глава преступного клана Манкузо, 66-летний «Дядюшка» Луиджи, и его подручные с кличками «Волк», «Толстяк», «Блондинчик», «Козленочек», «Конфетка» и «Отжиматель». Именно семья Манкузо была главной мишенью расследования, начатого в 2016 году самым известным прокурором Италии Николой Граттери.

«Я вырос в местности, где правила мафия. Добираясь автостопом в школу, я периодически видел убитых людей на обочине, а в одном классе со мной учился сын всем известного мафиозо. Многие мои детские приятели стали бандитами, ну а я, когда вырос, решил, что надо с этим бороться», – рассказал Граттери, благодаря которому в 2019 году почти всех участников синдиката задержали во время массовых арестов в Италии, Германии, Швейцарии и Болгарии.

62-летний прокурор Граттери большую часть жизни провел под защитой государства и полиции. Это обусловлено тем, что мафия объявляет своим «обидчикам» кровную месть: ранее итальянские прокуроры Джованни Фальконе и Паоло Борселино были убиты после ареста 338 участников сицилийской «Коза Ностры» в 1986-1987 годах. Калабрийская «Ндрангета» по своей мощи не уступает ни «Коза Ностре», ни неаполитанской «Каморре»: ее ежегодный доход оценивается в 50 миллиардов евро.