ПОЛИТИКА
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Бельгия против расизма и полицейского произвола. Массовые протесты в Брюсселе
В Бельгии протестующие забросали полицию камнями и сожгли участок. Сотни людей вышли на улицы после смерти 23-летнего чернокожего мужчины. По данным бельгийской полиции, Ибрахим Барри был задержан в прошлую субботу за нарушение правил комендантского часа и скончался через час после ареста «от последствий сердечного приступа». Прокуратура начала расследование. Адвокат погибшего видит причину гибели в расизме.
Бельгия против расизма и полицейского произвола. Массовые протесты в Брюсселе / Others
14 января 2021 г.
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