Бельгия против расизма и полицейского произвола. Массовые протесты в Брюсселе

В Бельгии протестующие забросали полицию камнями и сожгли участок. Сотни людей вышли на улицы после смерти 23-летнего чернокожего мужчины. По данным бельгийской полиции, Ибрахим Барри был задержан в прошлую субботу за нарушение правил комендантского часа и скончался через час после ареста «от последствий сердечного приступа». Прокуратура начала расследование. Адвокат погибшего видит причину гибели в расизме.