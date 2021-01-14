Китайская компания Huawei запатентовала технологию, которая позволяет распознавать уйгуров среди других людей на улицах, сообщает «Би-би-си» со ссылкой на исследование американской фирмы IPVM, которая занимается проблемами видеонаблюдения.

Технология была разработана вместе с Академией наук КНР и использует методы глубокого обучения искусственного интеллекта. В патенте перечисляются характеристики, по которым можно выделить человекам, например, этническая принадлежность – например, похож ли попавший в объективы человек на ханьца или уйгура.

Как утверждают в IPVM, подобные разработки ведут и другие китайские компании. К примеру, Megvii, которая занимается системами распознавания образов, описывала базы данных, позволяющие распределить объекты по следующим категориям: «ханьцы, уйгуры, не ханьцы, не уйгуры и неизвестные».

Sensetime, технологии которой связаны с искусственным интеллектом, обсуждала, как использовать системы распознавания лиц для повышения безопасности. В качестве задачи предлагалось найти «уйгура среднего возраста в солнцезащитных очках и с бородой» или уйгура в защитной маске.

IPVM также обнаружила патенты на системы распознавания образов, созданные компаниями Alibaba и Baidu. В них упоминается возможность идентификация людей по этнической принадлежности, но конкретно об уйгурах речи не идет.

Международное сообщество, включая США, Европейский Союз и Организацию Объединенных Наций (ООН), регулярно выступает с критикой Пекина из-за притеснений уйгуров с предоставлением доказательств массовых задержаний в провинции Синьцзян, слежки, а также других нарушений прав человека.

В начале лета 2020 года президент США Дональд Трамп подписал закон о введении санкций против официальных лиц и организаций Китая, которые, по мнению Вашингтона, нарушают права уйгуров и других мусульманских общин. Закон предусматривает заморозку активов и визовые ограничения.

В сентябре нынешнего года суд Лондона принял на рассмотрение иск адвоката Джеффри Найса о признании геноцида уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. Правозащитники считают предстоящий процесс важной возможностью для привлечения Пекина к ответственности за нарушения прав человека.

Парламентская комиссия по делам международных прав человека Палаты общин Канады в прошлом месяце впервые на Западе официально употребила термин «геноцид» для описания ситуации с уйгурами в КНР. Депутаты призвали правительство страны принять санкции в отношении Пекина.

В Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, известном также как Восточный Туркестан, проживает 11 миллионов уйгуров и представителей других тюркских народов, исповедующих ислам.

Мировые СМИ и многочисленные правозащитники неоднократно сообщали о систематической кампании по уничтожению культовых сооружений, запрету совершения религиозных обрядов и чтению Корана. Некоторых мусульман насильно заставляли есть свинину, пить алкоголь, женщин принуждали к стерилизации и т. д.

В сентябре 2018 года правозащитная организация Human Right Watch опубликовала доклад о преследовании мусульманского населения в Китае. В нем говорилось, что коммунистические власти массово и часто без повода задерживают уйгуров, помещая их в тюрьмы и воспитательные лагеря. По данным ООН, к декабрю 2018 года там находилось более 1 миллиона человек.

Власти Китая при этом отрицают все обвинения в притеснениях уйгуров и называет лагеря «образовательными центрами». По их словам, такие учреждения используются в целях борьбы с экстремизмом и для профессионального обучения.