11 января вступил в силу приговор Советского районного суда Самары о выдворении из России президента Самарской областной общественной организации таджикистанцев «Пайванд-Единство» и Региональной национально-культурной автономии таджиков Самарской области Саидасрора Мирзоева, пишет Idel.Реалии.

Мирзоева, который с 1993 года является гражданином РФ, обвинили по статье «нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации» (ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ). Суд проигнорировал наличие гражданства у Мирзоева. Выступившие в его защиту в соцсетях люди указывают на то, что он, будучи обладателем российского паспорта, по определению не мог уклониться от выезда из РФ по истечении установленного для иностранцев срока пребывания в стране. В этой связи некоторые СМИ предполагают, что мужчину также обвиняют в незаконном получении гражданства.

Адвокат подсудимого Александр Паулов назвал дело резонансным и обратил внимание на необычные подробности: «Удивительно, что судья областного суда 31 декабря за 40 минут вынесла решение на 5 страницах. И это был единственный суд в Самаре, который состоялся 31 декабря в областном суде. А теперь решение вступило в силу. Из дела пропали подлинники ордеров адвокатов. Были только копии. Это очень серьезное нарушение судья пропустила мимо ушей. Все ходатайства адвокатов были проигнорированы. И главное: было письменное ходатайство от Мирзоева о личном присутствии в суде. Судья заявила о том, что для этого нет технической возможности. Явная спешка судьи говорит о многом». Паулов намерен обжаловать решение суда, восстановить гражданство Мирзоева, если он был его лишен, и доказать невиновность подзащитного.

23 декабря 2020 года Советский районный суд Самары в решении по делу Саидасрора Мирзоева заявил, что «вину в совершении административного правонарушения он признал, пояснил, что не выехал своевременно, в настоящее время желает уехать из РФ». Мирзоева, владевшего крупной плодоовощной базой в Самаре, обязали не только покинуть страну, но и выплатить штраф в размере двух тысяч рублей.

Его брат считает, что за делом стоит группа «состоятельных земляков», которые были недовольны активностью Мирзоева в защите прав соотечественников, занимающихся на рынке перевозкой грузов.