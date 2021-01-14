Настоятель прихода Суздальской епархии Российской Православной Автономной Церкви (РПАЦ) в поселке Советка Ростовской области архимандрит Артемий (Смитченко) оштрафован на пять тысяч рублей за незаконный сбор пожертвований, сообщает RostovGazeta со ссылкой на источник, близкий к правоохранительным органам.

«Самозванный священник привлечен к административной ответственности за нарушение федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях», решается вопрос о приостановлении деятельности секты. «Настоятель» выплатит штраф в размере пяти тысяч рублей, повторное нарушение закона грозит более серьезным наказанием», — сообщил источник.

По версии следствия, Храм святых апостолов Петра и Павла в Советке был построен около 20 лет назад «без поддержки и признания Русской православной церкви», и «все эти годы самозванный священник незаконно собирал добровольные пожертвования».

Приход РПАЦ официально зарегистрирован как архиерейское подворье Суздальской епархии. Эта церковь не входит в состав 15 существующих в мире поместных православных церквей (одной из них является РПЦ) и не признана ими. По мнению правоохранительных органов, это «самозванченская организация — секта, которая маскируется под православную».

Как отмечает Credo.Press, Российская Православная Автономная Церковь и относящиеся к ней местные религиозные организации зарегистрированы в РФ в установленном законом порядке, ранее вопросов об их юридическом статусе не возникало. Случай в Ростовской области - первый в своем роде. У организации периодически изымали храмы и прочее церковное имущество, но формальным основанием для этого всегда выступала его принадлежность Российской Федерации, а не факт непризнания РПАЦ Московским патриархатом РПЦ.