В армянских пабликах распространяется информация о коррупционных схемах, в которые, как утверждается, напрямую вовлечены премьер-министр Армении Никол Пашинян и его супруга Анна Акопян. Документальных подтверждений не приводится, однако все озвучиваемые суммы действительно фигурировали в СМИ в разное время без какого-либо отчета об их целевом расходе.

Совпадение или нет, однако после публикации этих данных появились сообщения о том, что глава армянского кабмина, в отношении которого сформировалась достаточно широкая оппозиция, поощряемая так называемым «карабахским кланом», готовит семью к переезду в России. 12 января телеграм-каналы и местные СМИ сообщили о том, что 14 числа жена и дочь премьера РА Никола Пашиняна – Анна Акопян и Мариам Пашинян – в сопровождении охраны вылетели в Москву для начала процесса получения российского гражданства. В правительстве Армении эту информацию не подтвердили и не опровергли.

Во-первых, утверждается, что благотворительный фонд City of smile («Город улыбок»), совет попечителей которого возглавляет супруга Пашиняна, собрал около 250 млн долларов за 2,5 года и не представил внятной отчетности о расходовании средств. Фонд раскрывал список доноров, как и другой фонд Акопян «Мой шаг», однако в отличие от второго, который вроде как занимается восстановлением института семьи, никаких сведений об отчетности не публиковал. Однако в ряде СМИ появлялись публикации о том, что City of smile замешан в отмывании средств, впрочем, как и связанный со Швейцарией «Мой шаг», который, по разным данным, «прокачал» около 300 миллионов долларов.

Во-вторых, непонятно, куда ушли выделенные ВОЗ и МВФ средства Армении на борьбу с коронавирусом: не было построено ни одной больницы при постоянно продлеваемом карантине, а объяснение Пашиняном официальной цели расходования – купирование экономических последствий пандемии – ситуацию не прояснило, а лишь дополнительно ее запутало.

В-третьих, правительство Пашиняна настойчиво закладывало в ежегодный бюджет премии госчиновникам. Сколько всего было выплачено бонусов и насколько премированные бюрократы были лояльны главе кабмина – тема отдельного расследования (по подсчетам, не менее 100 млн долларов).

В-четвертых, помимо коррупционного «табачного» скандала, связанного с шурином Пашиняна, один из фондов жены Пашиняна также сумел «засветиться» в афере с сигаретами на 100 млн долларов.

В-пятых, летом 2020-го в центре скандала, связанного с торговлей оружием, оказался и сам премьер-министр Никол Пашинян. Обвинение в его адрес прозвучало от бывшего посла республики в Ватикане Микаела Минасяна (зятя экс-президента Сержа Саргсяна). Дипломат обвинил премьера в перепродаже вооружений, которые Армения закупает по скидочным ценам у России. В этой афере с масштабной контрабандой оружия засветилось и имя Давида Галстяна, известного в Армении «серого бизнесмена». Его имя давно фигурирует в сводках о незаконной транспортировке и продаже вооружений в конфликтных зонах.

В-шестых, вызывает сомнение прозрачность всеармянского фонда «Айастан»: как отмечал Микаел Минасян, его деятельность может быть приостановлена по результатам международного аудита. Он же обвинял Никола Пашиняна в фактической растрате части средств, собранных фондом во время войны в Карабахе. По некоторым данным, по каналам фонда во время войны было накоплено порядка $170 млн. По сведениям Минасяна, Пашинян поручил исполнительному директору Айкаку Аршамяну перечислить в госбюджет 52,7 млрд драмов из собранных денег в рамках девяти специальных решений, оригиналы семи из которых в скором времени исчезли.

Блогеры утверждают, что за время нахождения у власти Никол Пашинян и близкие к нему люди незаконно «прокачали» около 1,4 млрд долларов и тем самым поставили антирекорд по хищению средств из казны и других структур априори с прозрачным финансированием. Насколько правдива эта информация – неизвестно, но с учетом протестного потенциала, сформировавшегося по итогам премьерства Пашиняна, документально подтвержденных расследований возможных махинаций ждать осталось не так долго.