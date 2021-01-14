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Турчанку во Франции наградили медалью за помощь в борьбе с COVID-19
Сафия Коджаага вручную шила фартуки и халаты для врачей французской больницы, в которой она работает уборщицей. За свои заслуги женщина была удостоена почетной медали
Турчанку во Франции наградили медалью за помощь в борьбе с COVID-19
Фото: АА / AA
14 января 2021 г.

51-летняя Сафия Коджаага, эмигрировавшая во Францию из Турции вместе с родителями в возрасте девяти лет, была награждена почетной медалью за оказанную помощь в борьбе с COVID-19, сообщает TRT Haber. Она вручную шила халаты и простыни по окончании смены в государственной больнице в коммуне Гере, где она работала уборщицей.

«Март 2020 года. Когда здесь вспыхнул COVID-19, был большой дефицит защитной экипировки, в нашем регионе не было перчаток, масок, халатов, их не привозили. И в больнице, в которой я работаю, это тоже чувствовалось. Я сказала, что умею шить и могу помочь. Сначала я шила медицинские фартуки из бумаги. Потом пришивала рукава из простыней к старой операционной одежде. Таким образом получался защитный халат. Я шила на протяжении месяца», – рассказала Коджаага.

С 5:00 до 8:00 утра она занималась уборкой, а затем до 17:00 – изготовлением спецодежды. Женщина перевезла в больницу швейную машинку и работала даже по выходным. Всего вместе со своей коллегой за месяц она сшила 800 халатов.

Награда Коджаага стала для нее неожиданностью: «Я ничего не знала, наш директор позвонил мне и поздравил. Когда я спросила: «Почему Вы поздравляете?», он сказал: «Вы появились в прессе, Вас наградили медалью за заслуги». Директор моей больницы также позвонил в СМИ, и они проявили ко мне еще больший интерес. Они сказали, что я стала первым человеком в департаменте Крез, получившим знак отличия», – поделилась турчанка.

С радостным событием Сафию Коджаагу поздравили заместитель министра иностранных дел Турции Явуз Селим Кыран, генеральное консульство Турции в Лионе, а также депутат парламента Франции от департамента Крез Жан-Батист Моро.

По словам супруга Байрама, Сафию теперь узнают на улице, и она получает много положительных комментариев от жителей родного города. Со своей стороны, семья Коджаага старается представить турецкий народ во Франции на достойном уровне, добавил он.

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