Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал частично приемлемой жалобу Украины против России по аннексированному Крыму и продолжит ее рассмотрение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение суда.

«Большая палата ЕСПЧ большинством голосов по жалобе Украины против РФ по Крыму признала ее частично приемлемой. Решение будет принято позднее», – говорится в пресс-релизе.

В решении ЕСПЧ подчеркивается, что в этом деле суд «не был призван решать, было ли присоединение Крыма к России законным с точки зрения международного права». Рассмотрению подлежали утверждения Украины о систематическом нарушении Россией в Крыму Европейской конвенции о правах человека, пишет Znak.com.

Обоснованными Страсбургский суд признал, в частности, обвинения о навязывании российского гражданства крымчанам, произвольных рейдах в их частные дома, запугивании религиозных лидеров (неправославных конфессий), а также в экспроприации имущества без компенсации и подавлении нероссийских СМИ и украинского языка в школах.

Несколько обвинений против России ЕСПЧ счел недоказанными. Такими, по мнению суда, является информация о якобы имевших место случаях убийства мирных граждан, о безосновательном задержании и запугивании иностранных журналистов, незаконном изъятии имущества украинских военных, дискриминации этнических украинцев, а также об отказах в регистрации религиозных организаций. На это указали в Минюсте РФ.

Жалоба «Украина против России» была подана в ЕСПЧ в марте 2014 года. В ней Киев утверждает, что РФ с 27 февраля 2014 года «осуществила эффективный контроль над Автономной Республикой Крым, что привело к многочисленным нарушениям Конвенции о защите прав человека».

Власти Украины также отмечают, что Россия нарушила 12 статей конвенции и протоколов к ней, включая права на жизнь и безопасность, на справедливое судебное разбирательство, свободу вероисповедания и выражения мнений, свободу собраний, право на защиту собственности и свободу передвижения.

В конце 2020 года Евросоюз продлил на полгода экономические санкции против России, введенные еще в 2014 году из-за аннексии Крыма.