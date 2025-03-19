Израиль во вторник нанес самые интенсивные удары по сектору Газа с момента заключения перемирия в январе, в результате которых погибли более 410 человек, сообщает местный Минздрав.

«На данный момент в больницы Газы поступили тела 413 погибших. Многие остаются под завалами», — говорится в заявлении ведомства.

По данным Палестинского Красного Полумесяца, больницы в Газе перегружены, и врачи не успевают оказывать помощь раненым.

Израиль заявил, что военная операция возобновлена из-за отказа ХАМАС освободить заложников. Министр иностранных дел Гидеон Саар заявил, что операция не ограничится однодневными ударами: «Мы оказались в тупике — ни одного освобожденного заложника, ни военных действий… Мы атаковали ХАМАС и другие террористические цели. Операция будет продолжаться».

Израильский военный представитель Авихай Адрае призвал жителей нескольких районов Газы покинуть свои дома, назвав эти территории «зонами активных боевых действий».

Белый дом подтвердил, что администрация президента США Дональда Трампа была проинформирована об израильских ударах заранее.

Лидер ХАМАС Сами Абу Зухри обвинил США в «содействии эскалации» и назвал удары попыткой «навязать соглашение о капитуляции, написанное кровью Газы».

«Мы требуем, чтобы посредники возложили на (премьер-министра Израиля Биньямина) Нетаньяху и сионистскую оккупацию всю ответственность за нарушение и отмену соглашения», — говорится в официальном заявлении ХАМАС.

В ходе ударов был убит глава правительства ХАМАС в Газе Иссам аль-Далис, а также несколько высокопоставленных командиров группировки, сообщили израильские СМИ.

По данным ООН, в результате израильской агрессии с октября 2023 года в секторе Газа погибли более 48 500 человек, большинство из них — женщины и дети.