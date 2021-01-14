В Таджикистане скоро начнет действовать налог для иностранных лиц и компаний, оказывающих электронные услуги на территории страны.

Согласно поправкам к закону «О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс», предусматривающим налогообложение Google, Facebook и ряд других зарубежных компаний, с 16 января 2021 года иностранные лица и компании, оказывающие электронные услуги на территории Таджикистана, должны платить НДС в размере 18% в бюджет страны.

Как отметили в Налоговом комитете республики, такое решение было принято в связи со стремительным развитием информационных технологий и интернет-торговли. Заявление о постановке на учет было необходимо подать не позднее 30 календарных дней со дня начала предоставления услуг.

По словам главы Ассоциации мобильных операторов Таджикистана Гафура Иркаева, заранее сложно сказать о последствиях, которые принесет этот налог. В данном случае, добавил он, время покажет, пойдут ли международные компании на выплаты в бюджет Таджикистана или решат уйти с рынка. «У нас в этом отношении все очень строго – если решение принято на госуровне, значит, правоохранители будут препятствовать всем «неисполненцам», – отметил Иркаев.

В России налог для иностранных цифровых компаний действует с 2017 года.