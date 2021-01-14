После того как руководство Twitter заблокировало личный аккаунт Дональда Трампа, уходящий президент США и многие его сторонники перенесли аккаунты в сеть Parler, которая позиционирует себя как «лучшая в мире платформа свободы слова». При этом некоторые СМИ обнаружили косвенную связь социальной сети с Россией, пишет Idel.Реалии.

Так, один из основателей Parler и его нынешний исполнительный директор Джон Матце женат на россиянке, праздновал свадьбу в Казани и даже какое-то время оставался в этой стране. Журналисты утверждают, что Матце запустил Parler сразу после возвращения из России, отмечая, что финансируют платформу люди, поддерживающие «крайне правые» ресурсы.

По мнению экспертов, Parler представляет собой «идеальное место для пропагандистов и политтехнологов», в том числе с российской «фабрики троллей», которую связывают с приближенным к Кремлю петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным. Однако доказанных фактов взаимодействия Джона Матце и Parler с Москвой нет.

Предположения о связях Матце с Кремлем строятся именно на том, что он женат на гражданке России и запустил соцсеть после пребывания в России.

Как выяснили авторы Idel.Реалии, 29-летняя Алина Мухутдинова училась в казанской гимназии №7, высшее образование также получала в Татарстане – в Казанском федеральном университете, где училась на юриста. Весной 2016 года она проводила отпуск в США, тогда, предположительно, и познакомилась с будущим мужем. Свадьба, как пишут СМИ, состоялась в Казани, но через полгода Матце вернулся в Америку.

Бхарату Ганешу из Оксфордского университета, который исследует цифровую политику, социальные сети, язык вражды в Интернете и исламофобию, считает: гражданства жены Матце – недостаточный аргумент для утверждения, что у основателя Parler есть связи с Кремлем.

«Насколько мне известно, нет никаких доказательств того, что сеть Parler напрямую связана с Россией. Я не думаю, что гражданства жены Матце достаточно для такого утверждения. Между тем мы знаем, что люди, которых подозревают в финансировании крайне правых альтернативных СМИ, такие как семья Мерсеров, участвовали в поддержке Parler. Как и другие платформы «альтернативных технологий» (например, Gab), которые предназначены специально для крайне правых пользователей, нам следует воспринимать Parler как проект, который вырос из долгой истории организованного расизма в Соединенных Штатах и использования ультраправыми цифровых медиа, возникших более трех десятилетий назад», – отметил Ганеш.

Однако, по словам эксперта, отсутствие доказательств, подтверждающих финансовую связь Parler с Кремлем, еще не означает, что у России нет никаких связей с правой и ультраправой сценой в США, о чем были свидетельства в отчетах спецпрокурора Мюллера и других документах. «Тем не менее, нельзя не подчеркнуть, что крайне правые, расистские и экстремистские организации давно развиваются в Соединенных Штатах и не требуют никакой иностранной силы для своей поддержки», – сказал эксперт.

По его мнению, агентства, аналогичные АИИ («Агентство интернет-исследований», которые в СМИ часто называют «фабрика троллей», «пригожинские тролли», «ольгинские тролли», «кремлебот») используют Parler как еще один сайт для распространения дезинформации и участия в манипуляциях в социальных сетях. Например, в период с 2015 по 2017 год, как считает Ганеш, АИИ использовало множество различных платформ социальных сетей, чтобы расширить лагерь последователей.

Американскую социальную сеть Parler (с французского буквально — «Говорить») основали в 2018 году выпускники Денверского университета Джон Матце и Джаред Томсон. Главной особенностью платформы является ее популярность среди людей, выступающих против политики модерации. Parler позиционирует себя как сервис, предоставляющий свободу слова, у него свыше 10 миллионов подписчиков.

В числе первых пользователей были известные представители Республиканской партии, в частности руководитель избирательной кампании Трампа Брэд Парскейл, сенатор штата Юта Майкл Ли и адвокат Трампа Рудольф Джулиани.

В июне 2019 года аудитория соцсети пополнилась примерно 200 тысячами аккаунтов из Саудовской Аравии. Сторонники наследного принца Мухаммеда ибн Салмана тогда заявили о переходе из Twitter в связи с чрезмерной, по их мнению, цензурой сообщений.

13 июля 2020 года к Parler присоединился президент Бразилии Жаир Болсонару, в результате чего соцсеть ощутила значительный приток пользователей из этой страны.

Значительный рост числа новых пользователей Parler был также зафиксирован после президентских выборов в США в 2020 году. В основном это были сторонники Дональда Трампа, возмущенные цензурированием их записей в других соцсетях.

В свете недавних событий в США, в частности, нападения толпы сторонников Трампа на Капитолий, Amazon, Apple и Google запретили доступ к приложению Parler в своих сервисах и магазинах приложений. Еще до штурма в Вашингтоне в соцсети часто появлялись комментарии радикального характера. В Apple и Google заявили, что восстановят приложение только тогда, когда Parler будет тщательно фильтровать контент.