Революционный суд города Ардебиля, который находится на северо-западе Ирана, приговорил двух этнических азербайджанцев к лишению свободы и ударам плетью по статье «нарушение общественного порядка». Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на иранскую правозащитную организацию «Агентство активистов по правам человека» (HRANA).

Граждане Ирана Мейсем Джулани и Али Хайырджи получили наказание в виде 4 месяцев лишения свободы и 20 ударов плетью (в отношении каждого).

Всего более 80 активистов из числа этнических азербайджанцев были задержаны в городах Ардебиль, Тебриз, Урумия, Мескиншехр, Решт, Парсабад – Моган, Джульфа, Келейбер и Зенджан за публичные выступления в поддержку усилий Азербайджана по освобождению от оккупации Нагорного Карабаха и прилегающих районов в ходе 44-дневной войны, начавшейся 27 сентября 2020 года.

По информации местных источников, Джулани и Хайырджи были в числе задержанных вышедших на демонстрацию активистов, несмотря на то, что они не входили в число организаторов акций.

Ранее СМИ сообщали о приговоре другому иранскому азербайджанцу: 23-летний активист Али Азизи был приговорен к шести годам лишения свободы. Мужчину осудили за критику иранского режима и членство в запрещенном Национальном движении за свободу Южного Азербайджана (GAMAC). Азизи также выступал в защиту прав азербайджанцев в Иране, в том числе на получение образования на родном языке.

Общая численность азербайджанцев в Иране, по разным данным, варьируется от 15 до 30 миллионов человек при населении страны почти в 82 миллиона.