США наложили эмбарго на импорт помидоров, хлопка и хлопковой продукции из Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) на северо-западе Китая в связи с обвинениями в адрес властей в репрессиях тюрко-мусульманского населения, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление американского Министерства внутренней безопасности (МВБ).

Запрет на импорт продукции, который является крайней мерой воздействия США на Китай из-за притеснения уйгуров, «основан на информации, которая обоснованно указывает на использование труда заключенных и задержанных, а также о случаях принудительного труда».

В соответствии с этим решением Таможенная и пограничная служба США при МВБ будет задерживать продукцию, «выращенную или произведенную предприятиями, работающими в СУАР, включая одежду, ткани, семена томатов, консервированные томаты, томатный соус и другие товары, изготовленные из хлопка и томатов». По словам комиссара службы Марка Моргана, правила будут распространяться также и на продукты, производимые в других странах, но с использованием хлопка и помидоров из Синьцзяна.

Китай выступил с резкой критикой решения США и призвал Вашингтон «признать факты и прекратить раздувать так называемую проблему о принудительном труде, перестать вмешиваться во внутренние дела Китая и его развитие под предлогом Синьцзяна, а также прекратить процедуру принятия этого законопроекта». По мнению официального представителя Министерства иностранных дел Чжао Лицзяня, информация о «так называемом принудительном труде была сфабрикована некоторыми западными учреждениями и людьми, включая США».

США решили принять меры, несмотря на то, что это нанесет удар по национальной швейной промышленности – до 20% импортного хлопка ввозится в страну из Синьцзяна. В прошлом году Соединенные Штаты импортировали из Китая хлопчатобумажную продукцию на 9 миллиардов, а также помидоров на 10 миллионов долларов.

Вместе с США в нарушениях прав уйгурского населения Пекин обвиняет и Великобритания. Правительство Соединенного Королевства ужесточит правила торговли с Китайской Народной Республикой. Согласно заявлению министра иностранных дел Доминика Рааба, Британия «не может оставаться в стороне и намерена предпринять конкретные действия в отношении компаний из Синьцзян-Уйгурского автономного района».

В декабре прошлого года американский Центр глобальной политики опубликовал доклад, в котором приведены свидетельства очевидцев и материалы из документов китайского правительства, из которых следует, что сотни тысяч уйгуров принуждают собирать хлопок вручную. Избранный президент США Джо Байден назвал политику Пекина в отношении коренного тюрко-мусульманского населения региона геноцидом.

В начале лета 2020 года президент США Дональд Трамп подписал закон о введении санкций против официальных лиц и организаций Китая, которые, по мнению Вашингтона, нарушают права уйгуров и других мусульманских общин. Закон предусматривает заморозку активов и визовые ограничения.

В сентябре нынешнего года суд Лондона принял на рассмотрение иск адвоката Джеффри Найса о признании геноцида уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. Правозащитники считают предстоящий процесс важной возможностью для привлечения Пекина к ответственности за нарушения прав человека.

Парламентская комиссия по делам международных прав человека Палаты общин Канады в октябре 2020 года впервые на Западе официально употребила термин «геноцид» для описания ситуации с уйгурами в КНР. Депутаты призвали правительство страны принять санкции в отношении Пекина.

В Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, известном также как Восточный Туркестан, проживает 11 миллионов уйгуров и представителей других тюркских народов, исповедующих ислам.

Мировые СМИ и многочисленные правозащитники неоднократно сообщали о систематической кампании по уничтожению культовых сооружений, запрету совершения религиозных обрядов и чтению Корана. Некоторых мусульман насильно заставляли есть свинину, пить алкоголь, женщин принуждали к стерилизации и т. д.

В сентябре 2018 года правозащитная организация Human Right Watch опубликовала доклад о преследовании мусульманского населения в Китае. В нем говорилось, что коммунистические власти массово и часто без повода задерживают уйгуров, помещая их в тюрьмы и воспитательные лагеря. По данным ООН, к декабрю 2018 года там находилось более 1 миллиона человек.

Власти Китая при этом отрицают все обвинения в притеснениях уйгуров и называет лагеря «образовательными центрами». По их словам, такие учреждения используются в целях борьбы с экстремизмом и для профессионального обучения.