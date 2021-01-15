ПОЛИТИКА
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Мощный пожар уничтожил дома тысяч мусульман-рохинья в лагере беженцев в Бангладеш
Мощный пожар уничтожил дома и инфраструктуру в лагере беженцев Наяпара в Бангладеш. О пострадавших неизвестно. Без крова остались 3500 мусульман-рохинья. Причины пожара выясняются. Более 1 млн беженцев живут в лагерях на юге страны. Они были вынуждены покинуть Мьянму из-за религиозных и этнических преследований, которые в ООН называют попыткой геноцида #Бангладеш #пожар #беженцы
Мощный пожар уничтожил дома тысяч мусульман-рохинья в лагере беженцев в Бангладеш / Others
15 января 2021 г.
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