Мощный пожар уничтожил дома тысяч мусульман-рохинья в лагере беженцев в Бангладеш

Мощный пожар уничтожил дома и инфраструктуру в лагере беженцев Наяпара в Бангладеш. О пострадавших неизвестно. Без крова остались 3500 мусульман-рохинья. Причины пожара выясняются. Более 1 млн беженцев живут в лагерях на юге страны. Они были вынуждены покинуть Мьянму из-за религиозных и этнических преследований, которые в ООН называют попыткой геноцида #Бангладеш #пожар #беженцы