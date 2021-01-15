Администрация президента и правительство перед выборами в Госдуму расширяют мониторинг СМИ, мессенджеров и соцсетей – теперь будут анализироваться сообщения об «электоральных процессах», политических партиях и несистемной оппозиции, а также отслеживаться реакция граждан на события в стране. Об этом, как пишут «Открытые медиа», говорится в контракте на оказание мониторинговых услуг, размещенном на сайте госзакупок.

Закупка проводилась у единственного поставщика, компании ООО «М 13», владельца аналитической системы «Катюша».

Актуальность новых услуг мотивируется возросшим влиянием соцсетей, мессенджеров и незарегистрированных как СМИ ресурсов, которые «используются для вбросов» и размещения информации «дискредитирующего и деструктивного характера». Стоимость контракта, который будет действовать до конца года, составила 295 млн руб. Аналогичный контракт сроком действия на три месяца и стоимостью 193 миллиона рублей был заключен в октябре прошлого года, напоминают «Открытые медиа». Минцифры ежегодно заключает подобные договоры для АП и правительства, однако ранее услуги обходились в среднем в 70 миллионов рублей. Еще один контракт на три месяца, с октября по декабрь, был заключен в 2018 году и стоил 31 млн рублей. Таким образом, ежегодная стоимость таких услуг для АП и Белого дома может вырасти пятикратно.

Согласно контракту, для управления пресс-службы президента пакет информации должен «позволять проводить анализ» в таких направлениях, как «электоральные процессы в России», «политические партии и несистемная оппозиция», «борьба с коррупцией» и «реформа отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами». Исполнитель должен настроить систему мониторинга на анализ освещения в СМИ мероприятий с участием президента, упоминаний об акциях протеста, массовых беспорядках, освещения тем, связанных с безработицей, публикаций с упоминанием президента в зарубежной прессе и отношения к России в мире, а также анализ освещения деятельности глав регионов и заксобраний. Аналогичные настройки с поправкой на освещение деятельности премьера должны работать и для сотрудников аппарата правительства.

Сбор массива данных должен позволять выделять наиболее резонансные темы – это будет определяться в том числе по количеству репостов в соцсетях, Telegram-каналах и других площадках с числом пользователей больше 1 млн человек. Мониторить будут не только сами сообщения, но и комментарии к ним, при этом для каждой выявленной темы должны анализироваться и постоянно обновляться число сообщений и «период обсуждаемости».

Система также должна составлять список «Топ-100» авторов в соцсетях по размеру аудитории, уровню вовлеченности и влияния на аудиторию с указанием имени, аватара, «тональности» сообщений, выявлять «всплески активности рейтинговых авторов».