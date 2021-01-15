Россия начинает внутригосударственные процедуры по выходу из Договора по открытому небу (ДОН), говорится в распространенном МИД РФ сообщении.

«В связи с отсутствием прогресса в деле устранения препятствий для продолжения функционирования Договора в новых условиях МИД России уполномочен заявить о начале внутригосударственных процедур по выходу РФ из ДОН. По их завершении соответствующее уведомление будет направлено депозитариям», – отметили в ведомстве.

Москва после выхода США из соглашения выдвинула «конкретные, соответствующие фундаментальным положениям» ДОН предложения по поддержанию его жизнеспособности, однако, подчеркнули в министерстве, они не получили поддержки со стороны союзников США.

Вашингтон на протяжении нескольких лет обвинял Москву в избирательном выполнении ДОН и нарушении ряда положений соглашения. Россия, со своей стороны, также предъявляла США претензии, касающиеся выполнения условий международного соглашения. В 2017 году Вашингтон объявил о введении определенных ограничений в отношении российских наблюдательных полетов над американской территорией в рамках ДОН, после чего Москва ответила зеркально.

США покинули ДОН в ноябре 2020 года. По мнению Москвы, выход Штатов из договора нанес серьезный ущерб принципам международного соглашения, нарушив баланс интересов государств-участников и подорвав роль ДОН как инструмента укрепления доверия и безопасности.

Договор предусматривает наблюдательные полеты без оружия на борту с целью упрощения контроля над вооружениями, соблюдения соответствующих договоров, а также для обеспечения сотрудничества между странами в сфере обеспечения мира и безопасности.

Договор по открытому небу (The Treaty on Open Skies) был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). На 2017 год участниками ДОН являлись 34 государства.