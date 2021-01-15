Кыргызстан, Казахстан, Колумбия, Эквадор и Азербайджан возглавляют список самых «счастливых» стран мира по версии Gallup International. В исследовании одного из самых авторитетных социологических центров мира приняло участие более 38 тысяч человек в 41 стране. Самыми «несчастливыми» оказались Украина, Армения, Гонгконг, Гана и Северная Македония.

Исследование разделено на три части: индекс надежды стран на то, что 2021 год будет лучше предыдущего, индекс счастья и индекс надежды на экономическое процветание. В каждой из них Азербайджан входит в тройку лидеров: 73% его жителей с оптимизмом смотрят в 2021 год, 63% уверены в экономическом процветании страны, а индекс счастья достиг отметки 77.

2020 год стал для республики знаковым: были освобождены территории Азербайджана, 30 лет находившиеся под армянской оккупацией.

В то же время результаты Карабахской войны могли стать причиной низких показателей у Армении. Только четверть населения надеется на экономический рост, в то время как 50% готовятся к еще большим проблемам. 49% армян рассчитывают, что наступивший год будет легче, чем 2020-й. Коэффициент счастья в Армении по итогам прошлого года составил –12.

Довольно негативное мнение о 2021-ом годе у жителей Турции, России и Украины: индекс надежды в этих странах составил -3, -13 и 7. 37% украинцев и 34% турок испытывают больше оптимизма в новом году, среди российского населения показатель составил 16%. Около половины жителей этих стран готовятся к экономическим трудностям: 58% в Турции, 51% в Украине и 47% в России. Индекс счастья у трех стран также невысокий: 25, 14 и 19, соответственно.

Самыми оптимистичными жителями планеты, помимо азербайджанцев, оказались нигерийцы (78%) и индонезийцы (72%), самыми счастливыми – кыргызы (85) и казахи (78). Наиболее уверенными в экономическом процветании своих стран признаны нигерийцы (72%) и вьетнамцы (59%).