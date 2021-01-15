Анталья, одно из самых популярных туристических направлений мира, в прошлом году приняла 3,5 миллиона туристов из 175 стран мира, несмотря на пандемию коронавируса.

Внешний рынок начала оживляться с открытия взаимных полетов с Украиной 1 июля 2020 года, а с 10 августа было возобновлено авиасообщение с Россией. В первый день в Анталью прибыли 519 туристов из России, позже стали прибывать рейсы с туристами из Германии, Польши, Великобритании. Благодаря принятым мерам ограничения в период пандемии Анталья стала местом безопасного туризма и приняла за год 3 512 910 туристов из 175 стран мира.

Из России в Анталью в прошлом году прибыли 1 509 648 туристов, из Украины – 557 765, из Германии – 346 319, из Великобритании – 211 881, из Польши – 90 751, Швейцарии – 50 366, Молдовы – 45 693, Румынии – 44 526, Казахстана – 39 834, Нидерландов – 27 987 человек.

По данным агентства Anadolu, пассажиропоток в Международном аэропорту Антальи в 2020 году превысил 10 миллионов пассажиров.

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