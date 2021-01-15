Премьер-министр Канады Джастин Трюдо включил в состав своего кабинета третьего министра-мусульманина. Им стал сириец Омар Альгабра, вступивший на этой неделе в должность главы транспортного ведомства, сообщает CBC.

Омар Альгабра, сын сирийца, родившийся в Саудовской Аравии и в 19 лет переехавший в Канаду, стал третьим мусульманином в кабмине правительства Трюдо после сомалийца Ахмеда Хуссена, который является министром по делам семьи, детей и социального развития, и афганки Марьям Монсеф, возглавляющей министерство по делам женщин и гендерного равенства. По словам Альгабры, ему всю жизнь приходилось адаптироваться: сирийцы видели в нем саудита, и, наоборот, в Саудовской Аравии его не признавали своим.

Министр транспорта признался, что сталкивался с этим и в Канаде: в частности, лидер «Квебекского блока» и член палаты общин Ив-Франсуа Бланше ставил под сомнение компетентность Альгабры из-за его происхождения и прошлого – до 2006 года он был президентом Арабской федерации Канады. «Сенатор, я горд быть канадцем, последовательно защищающим права человека. Как насчет Вас?», – ответил ему глава Минтранса в Twitter.

Он обратился и к премьер-министру Трюдо: «Хочу поблагодарить премьер-министра Канады за честь занимать пост министра транспорта. За последние 5 лет наше правительство добилось больших успехов в создании более эффективной, чистой и безопасной транспортной системы».

Также в рамках перестановок в канадском кабмине бывший глава МИД Франсуа-Филипп Шампань станет министром инноваций, науки и промышленности. Его сменит Марк Гарно, который в молодости был астронавтом, а до недавнего момента занимал пост министра транспорта.