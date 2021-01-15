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На военные сборы в самопровозглашенной ЛНР пришли  11% резервистов
Среди основных причин низкой явки называются игнорирование и уклонение «военнообязанных ДНР и ЛНР», а также отсутствие жителей в непризнанных образованиях
На военные сборы в самопровозглашенной ЛНР пришли  11% резервистов
На военные сборы в самопровозглашенной ЛНР пришли  11% резервистов / Others
15 января 2021 г.

Явка на сборы «резервистов», которые были объявлены в конце 2020 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) Украины, контролируемых пророссийскими боевиками, составила 14% и 11% соответственно, сообщают местные СМИ со ссылкой на информацию в соцсетях.

«Как известно, в конце года в республиках были проведены учения сил гражданской защиты и сборы резервистов. Объявленные мероприятия по сверке военнообязанных лиц показали, что в ЛНР присутствовало 11%, а в ДНР 14% от общего количества таковых», – сказано в одном из сообщений.

Как считают местные блогеры, причин низкой явки несколько. Во-первых, повсеместное игнорирование и уклонение «военнообязанных ДНР и ЛНР». Во-вторых, в непризнанных образованиях отсутствуют жители, но, несмотря на это, военкоматы продолжают подавать списки с их данными.

В ноябре прошлого года сообщалось, что в самопровозглашенных образованиях были изданы указы «О проведении контрольного оповещения и явки граждан, пребывающих в запасе на пункты предварительного сбора граждан». После этого представители силовых структур начали проводить поквартирный опрос на предмет выявления «граждан, пребывающих в запасе».

Ранее региональные СМИ писали, что на металлургических предприятиях в контролируемой пророссийскими боевиками части Донецкой области случился очередной кризис с выплатами зарплат. Задолженность на предприятиях составила 4-5 месяцев.

В начале октября на Енакиевском металлургическом заводе прошли массовые митинги. Волна возмущений затронула также Макеевский меткомбинат и Донецкий металлургический завод.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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