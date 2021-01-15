Армении и Азербайджану необходимо находить возможности и компромиссы для того, чтобы налаживать экономические и торговые связи, а также нормализовать отношения, цитирует издание «Москва-Баку» директора киноконцерна «Мосфильм» Карена Шахназарова.

По его словам, Азербайджан находится в более выигрышной ситуации, а Армения «вообще заблокирована», поэтому недавнее трехстороннее заявление лидеров этих двух стран и России – это «важное событие, делающее честь Ильхаму Алиеву и Николу Пашиняну».

«Я оцениваю чрезвычайно положительно этот шаг – согласование заявления спустя два месяца после прекращения огня, потому что другого выхода, кроме как налаживание отношений двух республик, я не вижу», – подчеркнул известный режиссер в интервью изданию. Он добавил, что республики «не улетят ни на Марс, ни на Луну», поэтому если народы хотят развиваться, они должны сотрудничать.

Шахназаров отметил, что армяне и азербайджанцы столетиями жили рядом, даже в составе одной страны – СССР. Однако несмотря на то, что что войны разобщили оба народа, указал он, надо прекратить «демонизировать друг друга и воспитывать новые поколения, которые найдут возможности для сотрудничества».

По его мнению, лучшее, что может быть для создания «дружественности» – торговое сотрудничество. «Оба народа – энергичные, торговые, предприимчивые. Я приветствую все их шаги навстречу друг другу», – подчеркнул режиссер.

12 января президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали в Москве трехстороннее заявление, позволяющее разблокировать и открыть транспортные коммуникации, выстроить экономические связи и создать инфраструктурные проекты на Южном Кавказе. Благодаря документу соединятся турецкие и российские железнодорожные артерии, Азербайджан будет иметь сообщение с Нахичеванской Автономной Республикой, у Армении появится железнодорожное сообщение с Россией и Ираном через территорию Азербайджана. Для реализации задач соглашения было поручено создать рабочую группу, в которую вошли вице-премьеры трех стран.