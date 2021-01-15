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В Москве возбудили уголовное дело о поставке 10 млн использованных перчаток
Партия изделий прибыла из-за рубежа по заказу одной из российских фирм. Власти предпочитают не разглашать названия компаний
В Москве возбудили уголовное дело о поставке 10 млн использованных перчаток
В Москве возбудили уголовное дело о поставке 10 млн использованных перчаток / Others
15 января 2021 г.

Прокуратура Москвы возбудила уголовное дело после того, как в столицу попала партия почти из 10 миллионов использованных одноразовых перчаток. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

По данным ведомства, 9,9 миллиона изделий прибыли из-за рубежа по заказу одной из российских компаний, однако ни ее название, ни наименование зарубежного поставщика не уточняются.

«В последующем установлено, что поставленная продукция не соответствует заявленному качеству, имеются характерные признаки того, что перчатки ранее находились в употреблении», — говорится в сообщении столичной прокуратуры. В нем также отмечается, что предоставление уже использованных перчаток — грубое нарушение санитарно-эпидемиологических правил, которое могло привести к массовым заболеваниям людей.

Массовая вакцинация в России начнется 18 января. Такую дату назвала вице-премьер РФ Татьяна Голикова после поручения Владимира Путина начать делать россиянам прививки со следующей недели. Кампания стартовала в стране еще 5 декабря, но первыми препарат получили учителя и врачи.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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