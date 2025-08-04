Спутниковые снимки подтвердили: один из плавучих причалов на базе российских атомных субмарин в Рыбачьем (Камчатка) получил повреждения после мощного землетрясения и вызванного им цунами. Эпицентр толчка магнитудой 8,8 находился всего в 130 км от объекта.



Хотя официально Минобороны не подтверждает ущерба, международные эксперты опасаются за безопасность подлодок и инфраструктуры. База в Вилючинске считается одной из ключевых для размещения субмарин класса «Борей» с межконтинентальными ракетами.