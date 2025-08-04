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Цунами ударило по базе атомных субмарин?
Цунами ударило по базе атомных субмарин? / TRT Russian
4 августа 2025 г.

Спутниковые снимки подтвердили: один из плавучих причалов на базе российских атомных субмарин в Рыбачьем (Камчатка) получил повреждения после мощного землетрясения и вызванного им цунами. Эпицентр толчка магнитудой 8,8 находился всего в 130 км от объекта.

Хотя официально Минобороны не подтверждает ущерба, международные эксперты опасаются за безопасность подлодок и инфраструктуры. База в Вилючинске считается одной из ключевых для размещения субмарин класса «Борей» с межконтинентальными ракетами.

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