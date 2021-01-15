Таяние айсбергов в Антарктике может вызвать цепную реакцию, которая погрузит Землю в новый ледниковый период. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на данные исследователей из Кардиффского университета.

Ученые отмечают, что тающие ледники постепенно перемещают пресную воду в Атлантический океан. Этот процесс вызывает изменения в циркуляции океана, что, в свою очередь, угрожает Земле новым похолоданием климата.

Исследователи установили, что связь между таянием айсбергов и циркуляцией океана присутствовала в начале каждого ледникового периода за последние 1,6 миллиона лет.

Ранее ученые предупредили, что таяние льдов и другие последствия глобального потепления приводят к постепенному повышению уровня Мирового океана, что в перспективе угрожает подтоплением освоенных человеком прибрежных территорий.

Ранее стало известно, что глобальное потепление продолжает ускоряться. К такому выводу пришли климатологи после того, как подсчитали количество поглощенного тепла Мировым океаном в 2020 году. Это число составило 230 зеттаджоулей энергии, такого количества тепла хватило бы на то, чтобы вскипятить 30 млрд чайников объемом 1,5 л. Повышение температуры привело к тому, что уровень Мирового океана вырос на полсантиметра.