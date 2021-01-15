ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Ученые предупредили о погружении Земли в новый ледниковый период
Тающие айсберги Антарктики постепенно перемещают пресную воду в Атлантический океан. Этот процесс вызывает изменения в циркуляции океана, что, в свою очередь, угрожает Земле новым похолоданием климата
Ученые предупредили о погружении Земли в новый ледниковый период
Фото: Reuters / Others
15 января 2021 г.

Таяние айсбергов в Антарктике может вызвать цепную реакцию, которая погрузит Землю в новый ледниковый период. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на данные исследователей из Кардиффского университета.

Ученые отмечают, что тающие ледники постепенно перемещают пресную воду в Атлантический океан. Этот процесс вызывает изменения в циркуляции океана, что, в свою очередь, угрожает Земле новым похолоданием климата.

Исследователи установили, что связь между таянием айсбергов и циркуляцией океана присутствовала в начале каждого ледникового периода за последние 1,6 миллиона лет.

Ранее ученые предупредили, что таяние льдов и другие последствия глобального потепления приводят к постепенному повышению уровня Мирового океана, что в перспективе угрожает подтоплением освоенных человеком прибрежных территорий.

Ранее стало известно, что глобальное потепление продолжает ускоряться. К такому выводу пришли климатологи после того, как подсчитали количество поглощенного тепла Мировым океаном в 2020 году. Это число составило 230 зеттаджоулей энергии, такого количества тепла хватило бы на то, чтобы вскипятить 30 млрд чайников объемом 1,5 л. Повышение температуры привело к тому, что уровень Мирового океана вырос на полсантиметра.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us