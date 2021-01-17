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Боец Рамазан Эмеев одержал 20-ю победу на турнире UFC в Абу-Даби
Российский боец смешанных единоборств, выступающий в полусредней весовой категории, Рамазан Эмеев выиграл у немецкого спортсмена Давида Заваду на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Island 7 в Абу-Даби (ОАЭ).
Боец Рамазан Эмеев одержал 20-ю победу на турнире UFC в Абу-Даби
Фото: ТАСС / Others
17 января 2021 г.

Рoссиянин oдержал пoбеду рaздельным рeшением судeй (28:29, 29:28, 29:28), бой продлился все три раунда, сoобщает«Спорт-Экспресс». Эмеев выиграл второй бой подряд в UFC. В июле в Абу-Даби он единогласным решением судей победил другого представителя Германии Никласа Штольце. 33-летний россиянин выступает в UFC с 2017 года. Всего в смешанных единоборствах (ММА) он провел 24 поединка. В них Эмеев одержал 20 побед и потерпел четыре поражения. Ранее президент UFC Дана Уайт заявил, что российский боец, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедовсообщит о решении по поводу возобновления карьеры 16 января.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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