Сотрудники ГСЧС Украины спасли провалившегося под лед пса

Жительница украинской столицы гуляла со своим псом, когда тот выбежал на лед и провалился. Женщина попыталась самостоятельно вытащить питомца, но не смогла. Тогда она вызвала спасателей. Они достали пса из ледяной воды. Неравнодушные очевидцы принесли теплые одеяла, чтобы хозяйка и ее любимец могли согреться. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. #Украина #спасатели #trtнарусском