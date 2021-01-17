ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Сотрудники ГСЧС Украины спасли провалившегося под лед пса
Жительница украинской столицы гуляла со своим псом, когда тот выбежал на лед и провалился. Женщина попыталась самостоятельно вытащить питомца, но не смогла. Тогда она вызвала спасателей. Они достали пса из ледяной воды. Неравнодушные очевидцы принесли теплые одеяла, чтобы хозяйка и ее любимец могли согреться. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. #Украина #спасатели #trtнарусском
Сотрудники ГСЧС Украины спасли провалившегося под лед пса / Others
17 января 2021 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us