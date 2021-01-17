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Новая российская ракета-носитель  сможет летать до 50 раз
Российский многоразовый ракетный двигатель, который создается для новой ракеты-носителя «Амур-СПГ» и будет работать на метане, сможет летать до 50 раз. Это первая многоразовая ракета-носитель, создание которой ведется в России
Новая российская ракета-носитель  сможет летать до 50 раз
Фото: ТАСС / Others
17 января 2021 г.

Как следует из материалов «Роскосмоса», размещенных на сайте госзакупок, «Возможность не менее десяти использований серийного образца жидкостного ракетного двигателя (ЖРД) в составе первой ступени ракеты-носителя (РН). Рассмотреть мероприятия для увеличения возможности использования серийного образца ЖРД в составе первой ступени РН до 25, 50 раз», – цитирует РИА новости.

В мае 2020 года «Роскосмос» заключил контракт с КБ химавтоматики на сумму 6,3 миллиарда рублей на создание к концу 2025 года двигателя РД-0169. Его планируется разработать на базе демонстрационного двигателя РД-0177, который КБ химавтоматики должен сделать к концу 2021 года.

Двухступенчатая ракета среднего класса «Амур-СПГ», первый пуск которой с космодрома Восточный планируется в 2026 году, будет иметь многоразовую (до десяти раз) возвращаемую первую ступень, оснащенную двигателями РД-0169, которые работают на кислороде и сжиженном природном газе (метане). Планируется, что она придет на смену эксплуатирующимся в настоящее время ракетам «Союз-2».

С Восточного ракета сможет выводить на низкую околоземную орбиту 9,5 тонны при многоразовом использовании первой ступени и 12 тонн при однократном; на геопереходную орбиту – 2,5 тонны с применением разгонного блока «Фрегат» и многоразовой ступени. Стоимость пуска составит 22-35 миллионов долларов в зависимости от конфигурации.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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