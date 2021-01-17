Молодожена бросили в снег на удачу по 300-летней японской традиции

Ежегодно 15 января в японском городе Токамати, в небольшой горной деревушке Мацунояма Онсен, проводится новогодний фестиваль. По 300-летней традиции, в этот день женихов сбрасывают в снежный сугроб на удачу. Церемония также включает обмазывание золой и снегом молодоженов и собравшихся у костра участников в знак счастливого Нового года. #япония #новыйгод #молодожены