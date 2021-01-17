ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Молодожена бросили в снег на удачу по 300-летней японской традиции
Ежегодно 15 января в японском городе Токамати, в небольшой горной деревушке Мацунояма Онсен, проводится новогодний фестиваль. По 300-летней традиции, в этот день женихов сбрасывают в снежный сугроб на удачу. Церемония также включает обмазывание золой и снегом молодоженов и собравшихся у костра участников в знак счастливого Нового года. #япония #новыйгод #молодожены
Молодожена бросили в снег на удачу по 300-летней японской традиции / Others
17 января 2021 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us