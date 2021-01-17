Навального задержали в Шереметьево

Российского оппозиционера Алексея Навального задержали в московском аэропорту Шереметьево на паспортном контроле. До избрания меры пресечения оппозиционер будет находиться под стражей. 29 декабря 2020 года ФСИН объявила Навального в розыск в связи с нарушением им обязательств, наложенных приговором по так называемому "делу Ив Роше" #навальный #шереметьево #Россия