ПОЛИТИКА
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Навального задержали в Шереметьево
Российского оппозиционера Алексея Навального задержали в московском аэропорту Шереметьево на паспортном контроле. До избрания меры пресечения оппозиционер будет находиться под стражей. 29 декабря 2020 года ФСИН объявила Навального в розыск в связи с нарушением им обязательств, наложенных приговором по так называемому "делу Ив Роше" #навальный #шереметьево #Россия
российского оппозиционера Алексея #Навального в #московском аэропорту #Шереметьево на паспортном контроле / Others
17 января 2021 г.
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