В конце прошлого года в школе поселка Житково Выборгского района Ленинградской установили области геотермальные тепловые насосы, позволяющие в 4 раза сократить потребление электроэнергии. В целях экономии электроэнергии, по решению руководства школы, на заднем дворе пробурили 14 скважин глубиной 145 метров, в небольшом техническом помещении установили теплоузел.

Получаемое тепло позволяет обогревать свыше тысячи квадратных метров здания. Все работы заняли не более двух месяцев.

«Во всем должна быть бюджетная эффективность. Пример Житково: они тратили почти 4 миллиона в год, а сейчас сумма уменьшилась до 800–900 тысяч рублей. С учетом роста тарифа через 5–6 лет проект полностью окупится. При этом заявленный срок эксплуатации насоса 25 лет», – рассказал в интервью РИА Новости руководитель центра энергосбережения и повышения энергоэффективности Ленинградской области Павел Дудкевич, добавив, что стоимость всех работ составила 15 миллионов рублей.

Ремонт и содержание оборудования тоже не бьют по карману, так как все комплектующие произведены в России. Сами геотермальные насосы разработаны и собираются в городе Тосно Ленинградской области.

Схему работы оборудования производители формулируют следующим образом: тепловая энергия грунта поступает в насос из скважин в земле через геозонды (ПНД-трубы), по которым циркулирует незамерзающий теплоноситель. Затем собранное тепло через испаритель передается хладагенту, тот нагревается и переходит в газообразное состояние. Далее компрессор насоса всасывает получившийся газ и сжимает его, при этом сильно повышая его давление и температуру. И в завершение процесса этот горячий субстрат поступает в конденсатор, в котором происходит передача тепла в отопительную систему.

Несмотря на задействованные в процессе химические элементы, система полностью безопасна как для учеников и персонала школы, так и для экологии района, заверят Павел Дудкевич.

«Это, можно сказать, холодильник наоборот. Если завести руку за холодильник, задняя стенка будет горячей, а морозилка в это время холодит. Здесь та же холодильная машина, но основной акцент сделан именно на выработке тепловой энергии. Если рассматривать на примере холодильника, то в камере было бы тепло, а задняя стенка оставалась бы холодной», – добавил Дудкевич.