ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Истории очевидцев Голодомора: Сара Запорожец
Представьте, что вам 9 лет, а есть нечего. Всю еду забрали, купить ее нельзя. Вокруг от голода погибают люди. Бежать некуда. Страшный сон, который в 1932-1933 стал реальностью для миллионов украинцев. Сара Запорожец - одна из тех, кто пережил это на своем опыте. Женщина родилась 97 лет назад в селе Концеба Савранского района Одесской области. Ее родители умерли от голода, когда девочке было 10. И в годы Голодомора она осталась одна. Как ей удалось выжить – в нашем рассказе #Украина #Голодомор #Россия
Истории очевидцев Голодомора / Others
21 января 2021 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us