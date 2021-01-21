Истории очевидцев Голодомора: Сара Запорожец

Представьте, что вам 9 лет, а есть нечего. Всю еду забрали, купить ее нельзя. Вокруг от голода погибают люди. Бежать некуда. Страшный сон, который в 1932-1933 стал реальностью для миллионов украинцев. Сара Запорожец - одна из тех, кто пережил это на своем опыте. Женщина родилась 97 лет назад в селе Концеба Савранского района Одесской области. Ее родители умерли от голода, когда девочке было 10. И в годы Голодомора она осталась одна. Как ей удалось выжить – в нашем рассказе #Украина #Голодомор #Россия