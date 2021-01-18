США осуждают задержание российского политика Алексея Навального и призывают к его немедленному освобождению, цитирует «Медуза» главу Госдепартамента США Майка Помпео.

«Я глубоко обеспокоен решением России задержать Алексея Навального. Уверенные в себе политические лидеры не боятся соперников и не видят необходимости совершать насилие или незаконно задерживать политических оппонентов», – сказано в заявлении Помпео, опубликованном на сайте ведомства.

Джейк Салливан, которого избранный президент США Джо Байден назначит советником по национальной безопасности после инаугурации, также потребовал освободить российского оппозиционера.

«Навального следует немедленно освободить, а виновных в возмутительном покушении на его жизнь привлечь к ответственности. Нападки Кремля на Навального – это не только нарушение прав человека, но и вызов российскому народу, который хочет, чтобы его голос был услышан», – отметил Салливан.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на пост американского политика призвала иностранных дипломатов «уважать международное право, не посягать на национальное законодательство суверенных государств и заняться проблемами в вашей собственной стране».

Позже министр иностранных дел Сергей Лавров добавил, что цель политиков, критикующих РФ за задержание Навального, – отвлечь внимание от «глубочайшего кризиса», который переживают их страны.

Помимо США, задержание Навального раскритиковали Канада и целый ряд государcтв-членов Евросоюза, в частности, ФРГ, Франция, Австрия, Польша, Чехия, Литва, Латвия и Эстония. «Канцлер [Германии Ангела Меркель] осуждает произвольное задержание Навального, которое нарушает принципы верховенства права», - сообщил представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

По данным ТАСС, в Брюсселе 18 января эта тема будет обсуждаться в Европарламенте, а 25 января – в Совете ЕС.

Алексей Навальный был задержан 17 января в аэропорту Шереметьево сразу после возвращения из Германии, где он почти пять месяцев лечился от отравления ядом из группы «Новичок». Самолет авиакомпании «Победа», которым он летел из Берлина, должен был сесть во Внуково, однако незадолго до ожидаемого приземления аэропорт закрыл прием рейсов. Борт перенаправили на запасной аэродром в Шереметьево, где он приземлился около 20:10 по московскому времени.

Навального задержали по требованию ФСИН, которая добивается, чтобы ему заменили условный срок по делу «Ив Роше» на реальный в связи с «уклонением от контроля» инспекции.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с изданием «Подъем» заявил, что не слышал о задержании политика. «Прошу прощения. Его в Германии задержали? Я не в курсе», – сообщил он.