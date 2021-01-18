В Украине 16 января вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Теперь украинский язык становится обязательным в сфере потребления, а следить за соблюдением языковых норм в стране поручено представителям омбудсмена в регионах, пишет «Коммерсантъ».

Согласно новому законопроекту, все поставщики услуг должны обслуживать клиентов и предоставлять информацию о товарах и услугах на украинском языке. В эту категорию попадают АЗС, интернет-сайты, библиотеки, кафе и рестораны, продуктовые и непродовольственные магазины, а также аптеки.

Все они обязаны перейти на украинский язык при общении с клиентами и посетителями. Использовать другой язык можно, если об этом попросит потребитель и этот язык окажется «приемлемым для обеих сторон». Информация в письменном виде, представленная в заведениях, может дублироваться на другом языке.

При этом законом предусмотрено, что в случае, если кого-то отказались обслуживать на государственном языке, этот человек имеет право пожаловаться руководству компании и даже сообщить об инциденте языковому омбудсмену на «горячую линию».

Ранее Верховный суд Украины постановил, что президент страны Владимир Зеленский во время исполнения своих обязанностей должен использовать украинский, а не русский язык. Такое решение было вынесено после иска одного из граждан. Закон об украинском языке в мае 2019 года подписал бывший президент Украины Петр Порошенко.