Среднесписочная численность работников, занятых в сегменте малого и среднего предпринимательства (МСП), по состоянию на 10 января 2021 года составила 15 491 144. Это на 1,1% выше показателя за аналогичную дату прошлого года, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства ФНС.

«Чтобы соблюдать критерии списания невозвратных кредитов, МСП нанимают много временных работников. Также снижение страховых взносов с 30% до 15% с апреля 2020 года привело к тенденции «обеления» бизнеса», – заявил изданию советник уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Антон Свириденко.

При этом общая численность субъектов МСП (юридические и физические лица) на 10 января этого года составила 5 684 561, что на 3,9% меньше, чем на аналогичную дату 2020 года. Отмечается, что число юридических лиц снизилось на 6,2% – до 2 371 915, число ИП также сократилось на 2,2%.

Самое большое число субъектов МСП приходится на Центральный федеральный округ – 31% от общего количества в РФ, 18% всех МСП сосредоточено в Приволжском ФО, по 12% – в Северо-Западном ФО и Южном ФО, 11% – в Сибирском ФО, 9% – в Уральском ФО, 5% – в Дальневосточном ФО, 3% – в Северо-Кавказском ФО.